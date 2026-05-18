Street art fino all' ultimo muro a Santa Maria di Sala

Dal 23 maggio al 21 giugno 2026, a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala si tiene la mostra intitolata “Street Art. Fino all’ultimo muro”. La rassegna presenta diverse opere di street art realizzate sui muri della villa e nelle aree circostanti. L’esposizione si concentra su lavori di artisti locali e nazionali, con interventi che coprono superfici pubbliche e private. L’evento coinvolge anche attività di workshop e incontri con gli artisti, che si svolgono durante tutto il periodo della mostra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui