Street art fino all' ultimo muro a Santa Maria di Sala

Da veneziatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 maggio al 21 giugno 2026, a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala si tiene la mostra intitolata “Street Art. Fino all’ultimo muro”. La rassegna presenta diverse opere di street art realizzate sui muri della villa e nelle aree circostanti. L’esposizione si concentra su lavori di artisti locali e nazionali, con interventi che coprono superfici pubbliche e private. L’evento coinvolge anche attività di workshop e incontri con gli artisti, che si svolgono durante tutto il periodo della mostra.

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“Street Art. Fino all’ultimo muro”Dal 23 maggio al 21 giugno 2026Villa Farsetti di Santa Maria di Sala (VE)A Villa Farsetti arriva “Street Art. Fino all’ultimo muro”?Inaugurazione venerdì 22 maggio alle ore 18:00In collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Assessorato alla cultura del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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