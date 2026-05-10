Addio a Koji Suzuki il padre di The Ring | lo scrittore che ha cambiato l'horror mondiale
È morto lo scrittore giapponese noto come l'autore di Sadako e del franchise Ring, all'età di 68 anni. Le sue opere hanno avuto un impatto significativo sul genere horror, influenzando molte produzioni a partire dagli anni Novanta. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e colleghi del settore. La sua carriera è stata caratterizzata dalla creazione di storie che hanno lasciato un'impronta duratura nel panorama horror internazionale.
È morto Koji Suzuki, il padre letterario di Sadako e del franchise Ring. Lo scrittore giapponese aveva 68 anni: le sue storie hanno ridefinito l'horror mondiale dagli anni Novanta in poi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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