Shiva verso Belve | l'aggressione l'accusa di duplice tentato omicidio e il racconto in musica di Milano Angels

Shiva, nome d'arte del rapper milanese Andrea Arrigoni, è uno delle figure di riferimento della scena trap italiana. Centrale nella sua vita e nei suoi album la vicenda giudiziaria che lo ha portato a una condanna per tentato omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Shiva: età, fidanzata, figli, brani celebri, perché è stato arrestato.

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