Juan Cabal non è stato convocato dalla Colombia per i prossimi Mondiali e la Juventus ha deciso di mettere sul mercato il giocatore. La stagione si è conclusa con questa esclusione, che rappresenta il risultato più negativo per l’atleta. La decisione di cedere il giocatore segue un’annata caratterizzata da delusioni e poche opportunità in campo. La squadra ha comunicato ufficialmente la volontà di vendere il calciatore.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il difensore colombiano paga i troppi infortuni e l'errore fatale di Istanbul che gli è costato l'esclusione definitiva da parte di Luciano Spalletti. La stagione agonistica di Juan Cabal con la maglia della Juventus si è conclusa con l’ennesima e più dolorosa bocciatura, sancita dalla mancata convocazione da parte della Colombia per i prossimi Mondiali. Come rivelato da un’indiscrezione di mercato pubblicata dalla testata Calciomercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La stagione horror di Juan Cabal si chiude nel peggiore dei modi: escluso dal Mondiale e messo sul mercato dalla Juventus

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