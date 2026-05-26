La stagione horror di Juan Cabal si chiude nel peggiore dei modi | escluso dal Mondiale e messo sul mercato dalla Juventus

Da stilejuventus.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Juan Cabal non è stato convocato dalla Colombia per i prossimi Mondiali e la Juventus ha deciso di mettere sul mercato il giocatore. La stagione si è conclusa con questa esclusione, che rappresenta il risultato più negativo per l’atleta. La decisione di cedere il giocatore segue un’annata caratterizzata da delusioni e poche opportunità in campo. La squadra ha comunicato ufficialmente la volontà di vendere il calciatore.

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