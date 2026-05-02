A fine stagione, Giovanni Jesus lascia il Napoli, che nel frattempo inizia a pianificare le prossime mosse di mercato. La squadra azzurra sta valutando i propri obiettivi per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Le operazioni di mercato sono in corso, con il club che si prepara a fare le proprie scelte per il futuro. La squadra si muove per adattarsi alle esigenze del campionato che verrà.

Il Napoli si muove sul mercato in vista della prossima stagione. Il difensore brasiliano Juan Jesus sembra destinato a dire addio alla maglia azzurra e la dirigenza partenopea si muove per trovare il suo sostituto. “Sul fronte rinnovi Juan Jesus lascerà Napoli a fine stagione, non sarà rinnovato il suo contratto, questa è l’indicazione che abbiamo. Dovrà poi andare sul mercato per altri profili, tornerà Rafa Marin dal Villareal e si faranno le giuste valutazioni”. Venerato: “Napoli, le alternative a Vrsaliko sono Grimaldo e Masina, Reina al Milan? Questa è la situazione.” Il Torino sogna Meret. Il portiere è il primo obiettivo per la prossima stagione Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Addio a fine stagione per Juan Jesus, il Napoli si muove sul mercato

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