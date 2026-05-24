Pio Esposito ha concluso la sua prima stagione nella prima squadra dell’Inter. Il calciatore classe 2005 ha disputato diverse partite e ha ottenuto alcuni risultati positivi. Durante l’annata, ha accumulato minuti in campionato e ha segnato alcuni gol. La sua prima esperienza nel massimo livello del calcio italiano si è conclusa con un bilancio di presenze e reti. Non sono stati segnalati infortuni o problemi di natura disciplinare.

di Stefano Cori Pio Esposito nel suo primo campionato da calciatore della prima squadra dell’Inter ha fatto una buona stagione, tutti i numeri!. Il calciomercato e le strategie future dell’Inter passano inevitabilmente dai piedi dei suoi giovani talenti più cristallini. Tra questi, il nome che sta accendendo l’entusiasmo della tifoseria nerazzurra e degli addetti ai lavori è senza dubbio quello di Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante classe 2005 ha ufficialmente archiviato la sua prima vera stagione con la maglia dell’Inter, rientrando alla base dopo la formativa esperienza in prestito allo Spezia. Un impatto, il suo, che è andato ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito buona la prima, si chiude la sua prima stagione all’Inter: tutti i numeri del bomber classe 2005

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PIO ESPOSITO RIBALTA LA SFIDA CONTRO IL PISA PORTANDO LINTER SUL 3-2 •

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