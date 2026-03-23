Inter News 24 Pio Esposito Inter, il giovane attaccante entra nel club esclusivo, eguagliando precocità storiche di attaccanti che hanno fatto la storia. Il talento di Francesco Pio Esposito brilla sempre di più tra i nerazzurri. Il giovane centravanti ha raggiunto un traguardo statistico che lo proietta direttamente nella storia del club: con la sua ultima rete, il classe 2005 è diventato solamente il quarto giocatore nella storia della Beneamata a segnare più di 5 gol in una singola stagione di Serie A prima del compimento dei 21 anni. I grandi predecessori: da Ventola a Balotelli. Raggiungere questa cifra realizzativa in età così verde è un’impresa riuscita a pochissimi eletti nella storia milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, il gol alla Fiorentina porta il classe 2005 entra in un club ristrettissimo: il dato

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