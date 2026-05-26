Fernandes ha fornito il suo ventunesimo assist in Premier League, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Dybala ha preso parte alla partita di Champions League, senza segnare. Watkins ha segnato, ma non è riuscito a evitare la sconfitta finale.

Settimana di gioie e delusioni nell’epilogo dei grandi campionati europei. Iniziamo dalla sorpresa più eclatante: il quarto posto dell’Aston Villa, blindato nel più clamoroso dei modi grazie alla vittoria contro il City di Guardiola. Il merito è in gran parte di Ollie Watkins, che ha festeggiato la convocazione con l’Inghilterra siglando l’ennesima doppietta stagionale. L’uomo copertina della Premier è però Bruno Fernandes: contro il Brighton, l’MVP del campionato non ha solo segnato, ma ha anche servito il suo ventunesimo assist stagionale, stabilendo un record assoluto nella storia del torneo inglese. Meno spettacolare ma molto più importante, la rete di Joao Palhinha che regala la salvezza al Tottenham di De Zerbi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La squadra della settimana: Fernandes mvp della Premier, Dybala da champions

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