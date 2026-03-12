Nella settimana della Champions League, anche le squadre più forti della Premier League hanno vissuto momenti difficili. Le sconfitte e le delusioni hanno coinvolto alcune delle principali contendenti, mettendo in discussione il loro percorso nel torneo. La competizione continua a riservare sorprese e sfide per tutte le squadre, indipendentemente dal loro valore economico o dalla fama internazionale.

Anche i ricchi piangono e rischiano di salutare in anticipo l’Europa del calcio. A sorpresa, visto che fin qui avevano monopolizzato la Champions League tanto da far lanciare un allarme generale perché pieni di soldi, pronti a spenderli anche indebitandosi e refrattari alle regole valide per tutti gli altri. La Premier League ha vissuto la sua settimana da incubo nella coppa dalle grandi orecchie e corre il serio rischio di veder dimezzare il contingente nei quarti di finale. Il bilancio del primo round è negativo: nessuna vittoria inglese nelle gare d’andata, due pareggi (il Newcastle con il Barcellona e il favorito Arsenal in casa del Bayer Leverkusen) e ben quattro sconfitte. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Champions League, anche i ricchi piangono: la settimana da incubo della Premier League

Articoli correlati

Champions League 2024/25, svelati i premi ufficiali! Quanto hanno incassato le italiane anche da Europa League e Conference LeagueCalciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si...

Il quinto posto della Premier League in Champions League A RISCHIO dopo che il paese inaspettato ha scavalcato l’Inghilterra in classificaRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Approfondimenti e contenuti su Champions League

Temi più discussi: Andata ottavi di finale di Champions League: vincono Galatasaray, Bayern e Atlético, il Barça pareggia in extremis a Newcastle; Il calendario e gli orari di Champions League; Atalanta suonata dal Bayern: la lotta per il 5° posto in Champions si complica; Il Bayern Monaco si aggiudica l'andata degli ottavi di Champions League.

Kvaratskhelia incontenibile in Champions League: devastante nelle ultime 11 gare col PSG, doppietta anche contro il ChelseaL’ex attaccante del Napoli non solo sembra non risentire della pressione delle grandi notti, ma anzi sembra trarne vantaggio: ha partecipato a 11 reti nelle ultime 11 gare di Champions League con i ... goal.com

I pronostici di martedì 10 marzo: Champions League, Championship e non soloI pronostici di martedì 10 marzo, al via l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati ... ilveggente.it

La Juventus vuole lottare per un posto in Champions League fino alla fine e il miglior modo per farlo è affidarsi a chi i gol sa farne (tanti e al momento giusto) - facebook.com facebook

Psg-Chelsea di Champions League 5-2, la doppietta di Kvara costringe gli inglesi a una missione quasi impossibile x.com