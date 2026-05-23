Bruno Fernandes nominato Giocatore della Stagione della Premier League

Bruno Fernandes è stato annunciato come il miglior giocatore della stagione della Premier League. La decisione è arrivata dopo una stagione in cui ha contribuito significativamente alle prestazioni del Manchester United. La nomina è stata comunicata da una fonte riconosciuta nel settore. Fernandes, capitano della squadra, ha ottenuto il riconoscimento per i suoi risultati sul campo durante tutto l’anno. La premiazione evidenzia il suo ruolo chiave nel rendimento complessivo del club.

2026-05-23 14:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il capitano del Manchester United Bruno Fernandes è stato nominato giocatore della stagione della Premier League dopo una stagione eccezionale per il club dell’Old Trafford. Il centrocampista portoghese ha recentemente ricevuto anche il premio di Giocatore dell’anno maschile della Football Writers’ Association per le sue influenti prestazioni durante tutta la stagione. Fernandes ha eguagliato il record per il maggior numero di assist in una singola stagione di Premier League quando ha registrato il suo 20esimo assist contro il Nottingham Forest lo scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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BREAKING: Bruno Fernandes has been named the Premier League player of the season

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