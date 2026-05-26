La sportiva Tonale si rinnova | l’evoluzione del primo C-Suv

Notizia in breve

La nuova versione della Tonale, il primo C-SUV del marchio, presenta linee più affilate e dettagli aggiornati. La vettura monta motori benzina e plug-in ibridi, con cambio automatico. Gli interni sono stati rivisti, con schermi digitali più grandi e materiali di qualità superiore. Le dimensioni sono pressoché invariate rispetto al modello precedente. La produzione si svolge nello stabilimento di riferimento, con consegne previste entro la fine dell’anno.