La sportiva Tonale si rinnova | l’evoluzione del primo C-Suv
La nuova versione della Tonale, il primo C-SUV del marchio, presenta linee più affilate e dettagli aggiornati. La vettura monta motori benzina e plug-in ibridi, con cambio automatico. Gli interni sono stati rivisti, con schermi digitali più grandi e materiali di qualità superiore. Le dimensioni sono pressoché invariate rispetto al modello precedente. La produzione si svolge nello stabilimento di riferimento, con consegne previste entro la fine dell’anno.
La nuova Tonale, naturale evoluzione del primo C-SUV del marchio che rinnova il proprio carattere sportivo e il fascino inconfondibile del design italiano, affina ulteriormente le sue eccellenti doti dinamiche offrendo un’esperienza di guida autenticamente Alfa Romeo grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo dedicati e alle sospensioni elettroniche DSV che coniugano comfort e precisione. Da sottolineare che il nuovo modello diventa ancora più accessibile: con il prezzo di listino a partire da 39.850 euro. Si parte dalla versione Tonale, già ricca di contenuti, per arrivare alle versioni più caratterizzate Sprint, Ti e Veloce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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