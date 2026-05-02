Nel Duomo di Napoli, il sangue del Patrono si è sciolto davanti ai fedeli, segnando il primo miracolo dell’anno 2026. La scena ha suscitato entusiasmo tra le persone presenti, che hanno assistito all’evento con gioia e commozione. Questo episodio rappresenta un momento di forte coinvolgimento religioso e spirituale per la comunità partenopea.

Il sangue del Patrono si è sciolto nel Duomo davanti ai fedeli: Napoli esulta per il primo prodigio del 2026, segno di speranza e protezione. L’attesa del miracolo accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano San Gennaro. Questo è ciò che ha caratterizzato la giornata di oggi, sabato 2 maggio, a Napoli. La processione dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara, nel pieno centro storico, porta ancora una volta, il Santo Patrono a camminare per le vie della città, in concomitanza con il cosiddetto “miracolo di maggio”. Attendere e sperare che il Santo faccia il miracolo. Oggi, sabato che precede la prima domenica di maggio, l’intera città di Napoli si è messa in preghiera, anche in comunione spirituale con i fedeli devoti sparsi nel mondo, per San Gennaro.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - San Gennaro, si rinnova il primo miracolo: il sangue si è sciolto tra la gioia dei fedeli

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