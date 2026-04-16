Genesis GV60 la prova | come va e prezzi del Suv coupé dall' anima sportiva

La casa automobilistica coreana ha lanciato in Europa tre modelli elettrici di fascia alta, tra cui la Genesis GV60, un SUV coupé con caratteristiche sportive. La vettura si presenta con un design distintivo e tecnologia all’avanguardia, offrendo prestazioni elevate e un’ampia dotazione di sistemi di sicurezza. I prezzi variano a seconda delle versioni e degli allestimenti disponibili, mentre le prime consegne sono previste entro il prossimo trimestre.

Il 2026 è l'anno del debutto di Genesis sul mercato europeo con tre modelli elettrici, due Suv e una berlina, tutti caratterizzati da finiture di alto livello e uno stile elegante ma privo di eccessi. La GV60 è la più compatta, con una lunghezza di 4,55 metri che la colloca all'interno del segmento C premium. Si fa notare per le sue forme da Suv coupé, con un taglio particolare dei finestrini e un vistoso spoiler sulla coda. È disponibile con una batteria da 84 kWh e tre diverse motorizzazioni, con potenze da 229 a 490 Cv, per un'autonomia che supera i 560 km nella versione a trazione posteriore. L'architettura a 800 Volt consente di ricaricare velocemente, passando dal 10 all'80% in soli 18 minuti alle colonnine ultrarapide.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genesis GV60, la prova: come va e prezzi del Suv coupé dall'anima sportiva Notizie correlate Changan Deepal S05, la prova del Suv cinese disegnato in Italia: autonomia, come va, prezziUn altro colosso cinese arriva sul mercato italiano: è Changan, che debutta con il proprio marchio dopo aver collaborato alla realizzazione di alcune... Toyota Rav4 2026, la prova del Suv ibrido full e plug-in: design rinnovato, come va e prezziFinora cinque generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia, con un nuovo Rav4 anno 20206 che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Genesis arriva in Italia con tre modelli. La nostra prova del Suv compatto Gv60; Genesis GV60, il suv elettrico coreano che vuole sfidare Audi e BMW con una sfera di cristallo; Genesis GV60, il Suv elettrico pronto a conquistare il mercato italiano; Genesis arriva in Italia con due Suv elettrici diversi nel carattere, ma uniti dalla stessa idea di premium. Genesis arriva in Italia con tre modelli. La nostra prova del Suv compatto Gv60Genesis, brand di lusso di Hyundai, debutta sul mercato italiano. Lo fa con tre modelli totalmente elettrici tra cui il Suv compatto Gv 60: linee filanti, coda da coupé, tanta tecnologia a zero ... corriere.it Genesis arriva in Italia con due Suv elettrici diversi nel carattere, ma uniti dalla stessa idea di premiumGolf, sì, ma non quello da indossare, quello da praticare. Per il suo debutto in Italia, Genesis ha scelto il green del Golf Club della Montecchia, vicino a Padova, prima tappa della Genesis European ... gqitalia.it alVolante. . Genesis GV60 #genesisgv60 #genesis #alvolante @genesis_worldwide - facebook.com facebook