La spalla di Sinner alla Cittadella dello sport | Ingarao n1 all’Open nazionale

Un giocatore di 26 anni, già sparring partner di Sinner a Roma, è diventato la prima testa di serie dell’Open nazionale in corso nella Cittadella dello sport. È stato assegnato come numero uno nel torneo, che si svolge nell’ambito di un evento benefico organizzato dall’Accademia dello sport per la solidarietà. La sua posizione è stata confermata dopo il sorteggio e le prime partite del torneo.

TENNIS. Il 26enne siciliano, già sparring partner di Jannik a Roma, a sorpresa è la prima testa di serie del torneo in corso nella kermesse benefica dell’Accademia dello sport per la solidarietà. Domenica 31 maggio la finale Una «spalla» di Jannik Sinner alla Cittadella dello sport. È Alessandro Ingarao, 26enne siciliano, pluricampione italiano di seconda categoria, già sparring del n. 1 del mondo agli Internazionali d’Italia. Ingarao è la testa di serie n. 1 del tabellone dell’Open nazionale maschile in corso alla Cittadella nell’ambito della grande kermesse benefica organizzata dall’Accademia dello sport per la solidarietà diretta da Giovanni Licini che quest’anno festeggia mezzo secolo di attività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La «spalla» di Sinner alla Cittadella dello sport: Ingarao n.1 all’Open nazionale

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