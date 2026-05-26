Alle 20,04, Sara Grilli entra nella sede elettorale, circondata da una piccola folla di supporter. La candidata sorride e si ferma qualche istante a salutare, mentre le telecamere la immortalano. Non dice nulla, ma il suo atteggiamento trasmette sicurezza. La scena si svolge in un ambiente semplice, con bandiere e cartelloni alle pareti, poco prima della chiusura delle urne.

di Francesca Navari VIAREGGIO Sono le 20,04 quando Sara Grilli arriva alla sede elettorale. Attesa lungo la via Battisti da tutti i supporters di Viareggio Insieme, presenti dal pomeriggio a sospirare per la progressiva ufficializzazione di quei numeri che fin da subito hanno fatto fiutare il successo. Tra telecamere, fotografi, giornalisti e volti più o meno navigati della politica, Grilli lancia baci a tutti (con l’inconfondibile tailleur scuro e la camicia color salmone che ha rappresentato una sorta di scaramantica uniforme identitaria per tutta la campagna elettorale) e poi si stringe al marito e al figlio in un lunghissimo abbraccio catturato dai flash. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La soddisfazione di Sara Grilli: "Ha convinto il mio carattere"

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