Mutu convinto | Per la Fiorentina non sarà facile mettere in difficoltà l’Inter Su Chivu e su un mio futuro da allenatore a Firenze rispondo così

Adrian Mutu, ex attaccante di Fiorentina e Inter, ha commentato la sfida di questa sera al Franchi tra le due squadre, sottolineando che per la Fiorentina non sarà facile mettere in difficoltà l’Inter. Ha parlato anche di Chivu e del suo possibile futuro da allenatore a Firenze, rispondendo alle domande su questi temi. La partita del 30° turno di Serie A è tra le più attese di oggi.

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