Il centrodestra ha conquistato nuovamente Venezia, città che già amministrava, vincendo le elezioni comunali. La vittoria è stata confermata con un risultato che ha superato il 50% delle preferenze. La candidata della coalizione di destra ha ottenuto il consenso degli elettori, battendo le concorrenti di centrosinistra e delle liste civiche. La campagna elettorale si è concentrata su questioni di sicurezza e sviluppo urbano.

Difficilmente la vittoria del centrodestra a Venezia, città che peraltro già governava, basterà a cambiare il clima e le previsioni su un governo che dal referendum sulla giustizia, voto nazionale di ben altro peso, è uscito indebolito e confuso, collezionando inciampi, figuracce e scontri interni di imprevista virulenza, anche dentro lo stesso consiglio dei ministri. Ma è anche vero che il referendum sulla giustizia non era stato certo un’iniziativa di Elly Schlein. Il referendum appoggiato con convinzione dalla segretaria del Pd, e meritatamente straperso, era stato semmai quello sull’articolo 18, promosso dalla Cgil di Maurizio Landini.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La sinistra può ancora perdere delle elezioni già vinte

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UN VOTO CONSAPEVOLE per il referendum sulla giustizia - Interviene Cataldi Roberto

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