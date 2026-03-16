A Parigi la sinistra si trova divisa tra l’alleanza tra gollisti e centristi e il rifiuto di collaborare con la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, considerato inaffidabile da molti. Grégoire si trova in mezzo a questa tensione, tra l’opposizione della destra e il veto che impedisce un’alleanza con il partito di sinistra radicale. La situazione rischia di influenzare il risultato elettorale nella capitale.

Il candidato socialista è in testa ma rischia al ballottaggio. Rachida Dati tratta per unire gollisti e macroniani, mentre Lfi minaccia di restare in corsa se non ci sarà un accordo con i socialisti, per sbarrare la strada al Rn. Il rifiuto di allearsi con la gauche radicale può decidere il futuro della Capitale. Il secondo turno si gioca tra cordoni sanitari, voto utile e alleanze impossibili Parigi. Da una parte l’unione tra gollisti e centristi, dall’altra l’impedimento morale di allearsi con la France insoumise (Lfi), il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon diventato infrequentabile. Emmanuel Grégoire, il candidato... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La sinistra divisa può perdere Parigi. Grégoire nella morsa tra la destra e il veto su Mélenchon

Articoli correlati

Lione, 23enne di destra ucciso da un gruppo di militanti di sinistra. «Tra i sospettati l'assistente di un deputato di Mélenchon»DAL NOSTRO CORRISPONDENTEPARIGI - L'uccisione di un giovane militante di estrema destra a Lione sta provocando grandi polemiche in Francia, dove...

La sinistra le fa un baffo, ma Meloni rischia di perdere voti a destraTrump e Vannacci incarnano un estremismo che non si limita più a influenzare il sistema, ma che è in competizione con le forze di governo.

Una selezione di notizie su La sinistra divisa può perdere Parigi...

Argomenti discussi: La Francia divisa, il primo turno delle amministrative conferma un Paese spaccato in tre.

Risultati elezioni municipali Francia 2026: la sinistra avanti a Parigi, RN in ascesa. Ma è astensione recordL’estrema destra domina nel sud, La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon sfonda e supera la soglia del 10% in un centinaio di città. Nella capitale il candidato socialista Grégoire sfiora il 40%. In ... quotidiano.net

Francia, al primo turno delle comunali la sinistra avanti a Parigi e Marsiglia. Volano Rn e LfiLa sinistra avanti a Parigi e Marsiglia, ma le geometrie delle alleanze rischiano di rendere complicati gli apparentamenti al secondo turno. A Parigi, Macron spinge perché Horizons-RE e Les Republicai ... editorialedomani.it