Ospite di una Rsa a Caserta arrestato ecco quanta droga è stata trovata nella sua stanza

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Caserta mentre si trovava in una residenza sanitaria assistenziale. Durante una perquisizione, sono stati trovati diversi panetti di hashish e alcuni strumenti utilizzati per il confezionamento della droga. L’arresto è avvenuto sul posto, e la sostanza sequestrata sarà sottoposta ad analisi. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso di strutture assistenziali per attività illecite.

Eseguito un arresto all’interno di una struttura sanitaria assistenziale di Caserta: un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e posto ai domiciliari dopo che nella sua stanza sono stati trovati diversi panetti di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della sostanza. L’intervento è stato eseguito dopo che la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia presso la RSA, dove l’uomo si aggirava con fare sospetto. La quantità e le modalità di conservazione della droga hanno portato i militari a ritenere che la sostanza fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale. Operazione dei...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ospite di una Rsa a Caserta arrestato, ecco quanta droga è stata trovata nella sua stanza Notizie correlate Caso spy story nella Fidal, il segretario Londi lascia la poltrona dopo la cimice trovata nella sua stanzaIl segretario generale della Fidal, Alessandro Londi, lascia la federazione italiana di atletica. “È arrivata una segnalazione”. Ilaria Salis, la polizia nella sua stanza d’albergoL’alba romana che precede il corteo “No Kings” si è trasformata in un nuovo caso politico destinato a far discutere. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caserta, ospite di una Rsa nascondeva droga nel cuscino: arrestato uomo di 53 anni; Anziana morta in casa di riposo durante la pandemia: Ci fu superficialità; Caserta. Hashish nel cuscino: arrestato un 57enne ospite di una Rsa; RSA Madonna delle Grazie di Pontecorvo in prima linea per la sensibilizzazione. Ospite di una Rsa a Caserta arrestato, ecco quanta droga è stata trovata nella sua stanzaUn 53enne è stato arrestato dai Carabinieri a Caserta per spaccio di droga in una RSA: sequestrati panetti di hashish e strumenti per il confezionamento. virgilio.it Caserta, ospite di una Rsa nascondeva droga nel cuscino: arrestato uomo di 53 anniI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno scoperto un ingente quantitativo di droga all’interno di una struttura sanitaria assistenziale di Caserta. I ... ilmattino.it Ospite della terza edizione dell'On Air Festival a Palermo, l'attore turco parla del suo rapporto con il successo, dei suoi progetti per il futuro e della voglia di uscire fuori dalla comfort zone del bello e impossibile x.com Michael Glantz, il serafico ospite della cena dei corrispondenti è stato filmato dalla Cnn. Ed è diventato virale: "Sono newyorkese, ci sono abituato. E poi ho problemi alla schiena e malato dell'igiene, non mi sarei mai buttato sotto al tavolo". - facebook.com facebook