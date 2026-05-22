Il nuovo video musicale di Charli XCX è una sfilata di moda apocalittica con Carine Roitfeld e Anthony Vaccarello

Il nuovo video musicale di Charli XCX presenta una sfilata di moda dallo stile apocalittico, con apparizioni di Carine Roitfeld e Anthony Vaccarello. La clip mostra look futuristici e scenografie che richiamano un mondo post-apocalittico, con dettagli di abbigliamento e accessori in primo piano. La cantante utilizza immagini forti e un’atmosfera intensa per accompagnare il suo nuovo singolo. Il video è stato pubblicato online e sta facendo discutere tra gli appassionati di moda e musica.

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Il 2024 è stato l’anno della Brat Summer e anche il 2026, a giudicare dal nuovo singolo di Charli XCX, potrebbe già avere il suo dress code. La cantante inglese è tornata con SS26, brano che nel titolo cita la formula più amata dal calendario moda e la trasforma in una visione pop, glamour e a tratti anche cupa. Il videoclip ricrea una passerella “esistenziale”, dove la musica fa da sottofondo a una sfilata dall’epilogo inaspettato. Con citazioni a momenti iconici della storia della moda e cameo di figure rilevanti del settore, come Carine Roitfeld e Anthony Vaccarello, è l’ispirazione di stile per i prossimi mesi. Tra pizzi, blazer dalle spalline imbottite e body jewels. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nuovo video musicale di Charli XCX è una sfilata di moda apocalittica (con Carine Roitfeld e Anthony Vaccarello) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Club Classics (Charli xcx)- An Unofficial Student Made Music Video Sullo stesso argomento Leggi anche: Addio Brat Summer, il nuovo album di Charli XCX sarà rock Charli XCX lancia “Conversations”, un appuntamento con i fan a New YorkCharli XCX ha annunciato un evento Conversations a New York, dove si racconterà in una session di domande che le potranno essere rivolte dai...