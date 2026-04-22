Milano, Duomo Space. In questa cornice è avvenuto il confronto Next Leaders Italia intitolato Inizio carriera: una bussola per il lavoro, un evento che ha messo a nudo le nuove fatiche e le opportunità dei giovani che cercano la loro strada nel mercato occupazionale. Tra dati sull’instabilità delle assunzioni junior e l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale, il dibattito guidato da Daniel Settembre ha tracciato una mappa per navigare un sistema che non segue più traiettorie rettilinee. Il paradosso delle assunzioni e la frammentazione delle opportunità. I numeri che emergono dall’analisi del Barometro di LinkedIn delineano un quadro complesso cerca il primo impiego in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro junior: -18% di assunzioni e la sfida dell’intelligenza artificiale

Intelligenza Artificiale e Lavoro Oltre l’Hype, tra Distopia e Necessità Politica

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