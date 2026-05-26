Gli ultimi due episodi della settima stagione di una popolare serie TV saranno trasmessi insieme, lunedì 1 giugno in prima serata su Canale 5. La decisione di anticipare la fine dello show arriva dopo che gli ascolti della stagione non hanno raggiunto i livelli sperati. La stagione finale sarà trasmessa con una settimana di anticipo rispetto alla programmazione originaria.

F inale amaro per I Cesaroni 7- Il ritorno. La serie Tv chiuderà con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista, con gli ultimi due episodi che saranno trasmessi insieme lunedì 1 giugno in prima serata su Canale 5. “I Cesaroni – Il ritorno”: Claudio Amendola svela le novità (e i problemi) della “Bottiglieria” X Leggi anche › L’attesa è finita: stasera su Canale 5 tornano “I Cesaroni”. Le anticipazioni della prima puntata I Cesaroni 7- Il ritorno: il sequel non ha convinto i fan. La decisione è stata presa per via di un importante calo di ascolti che ha coinvolto la serie Tv, riporta l’ Adnkronos. L’inizio, in realtà, era stato positivo, con uno share del 22,6% al debutto, lo scorso 13 aprile, ma poi i dati non hanno premiato Claudio Amendola &co, con uno share crollato al 13% nella puntata del 18 maggio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La settima stagione della celebre serie Tv non ha raggiunto ascolti importanti, di qui la decisione di chiudere prima. Gli ultimi due episodi saranno trasmessi insieme

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