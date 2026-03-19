La produzione della serie TV di Life Is Strange ha annunciato la regista incaricata di dirigere i primi due episodi. La scelta riguarda una professionista già coinvolta in altri progetti televisivi e si inserisce nel processo di sviluppo della serie. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sul cast o sulla data di uscita. La produzione prosegue secondo i piani stabiliti.

La serie televisiva di Life Is Strange continua a prendere forma e compie un passo decisivo con la scelta della regista dei primi episodi. Il progetto, in sviluppo per Amazon Prime Video, si arricchisce infatti del talento di Karyn Kusama, figura di grande esperienza nel panorama cinematografico e televisivo. La sua partecipazione non si limiterà alla regia: Kusama sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva, contribuendo direttamente alla visione creativa della serie. Kusama porta con sé un curriculum di rilievo, che include film come “Æon Flux” e “Destroyer”, oltre a numerose esperienze televisive di alto livello. Ha lavorato a serie come “Yellowjackets” (per cui ha ricevuto nomination agli Emmy), “The Man in the High Castle”, “Billions” e “In Treatment”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La serie TV di Life is Strange ha trovato la regista dei primi due episodi

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