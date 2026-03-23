Paramount+ e CBS Studios hanno annunciato che il nuovo progetto della saga non andrà oltre il secondo capitolo della storia. La serie Star Trek: Starfleet Academy si concluderà con la stagione 2. La conferma è stata data da Paramount+ al sito Variety e la messa in onda del primo gruppo di episodi si è conclusa sugli schermi americani il 12 marzo. L'annuncio della chiusura dello show Con un comunicato stampa ufficiale, CBS Studios e Paramount+ hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi dell'ambizione, della passione e della creatività usate per portare in vita Star Trek: Starfleet Academy". I produttori hanno aggiunto: "La serie ha introdotto gli spettatori a un coraggioso nuovo gruppo di personaggi, accolto volti conosciuti, ed ampliato l'universo di Star . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Trek: Starfleet Academy, la serie si concluderà con gli episodi della stagione 2

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