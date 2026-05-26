la scuola non deve arrendersi ai violenti

Un insegnante in pensione ha scritto un messaggio aperto criticando quanto sta accadendo nelle scuole italiane. Ha espresso preoccupazione per il crescente comportamento violento tra gli studenti e ha affermato che le istituzioni scolastiche non devono arrendersi di fronte a queste situazioni. La lettera si rivolge direttamente a un direttore di giornale, evidenziando la sua delusione e il suo timore riguardo alla sicurezza nelle aule.

Caro direttore Feltri, sono un insegnante in pensione e leggo con sgomento ciò che sta accadendo nelle nostre scuole. Ho insegnato per quasi quarant'anni e non dico che il nostro compito fosse semplice: anche ai miei tempi esistevano studenti difficili, famiglie problematiche, episodi di ribellione. Ma oggi mi pare che la situazione sia precipitata in qualcosa di molto più grave e inquietante. Leggo di professori picchiati, presi a bastonate e a cinghiate fuori da scuola da gruppi di studenti perché colpevoli di aver rimproverato un ragazzo. E ciò che mi sconvolge ancora di più è sapere che quei docenti abbiano deciso di non sporgere denuncia contro i loro aggressori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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