Guerra navi Usa attaccate con missili e droni Trump | L’Iran deve arrendersi

Nello Stretto di Hormuz, le tensioni sono aumentate dopo che navi statunitensi sono state colpite con missili e droni. L’operazione denominata Project Freedom, promossa dall’amministrazione precedente, mira a mantenere aperto il passaggio tra il Golfo e il mare aperto. Nel frattempo, l’ex presidente ha chiesto apertamente che l’Iran si arrenda, senza fornire ulteriori dettagli sulle azioni militari. La situazione rimane molto delicata e il rischio di escalation è alto.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima dopo l’avvio dell’operazione Project Freedom, l’iniziativa lanciata da Donald Trump per garantire la libertà di navigazione nel Golfo. Washington rivendica il passaggio sotto scorta americana di una nave legata a Maersk, mentre Teheran smentisce e accusa gli Stati Uniti di alimentare l’escalation. Sullo sfondo restano il nodo del cessate il fuoco, la bozza di risoluzione all’Onu e le nuove accuse iraniane contro le operazioni militari americane nello Stretto. Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’Iran deve alzare bandiera bianca. 20:30 – Trump: “L’Iran deve...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, navi Usa attaccate con missili e droni. Trump: “L’Iran deve arrendersi” Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste Notizie correlate Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. Guerra in Iran: due esplosioni a Erbil. Antiaerea intercetta i droni. Ghalibaf a Usa e Israele: “Pronti a tutto se attaccate le isole”ROMA – Due esplosioni sono state udite sopra Erbil, nella regione semi-autonoma curda nel nord dell’Iraq, mentre le difese aeree intercettavano droni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medio Oriente, in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz- LIVEBLOG; Bessent: Controlliamo Hormuz, lo apriremo. Colpi di avvertimento contro navi americane. Esercito Usa autorizzato a colpire motoscafi e razzi dei pasdaran; Guerra, missili iraniani su un cargo e sugli Emirati. Gli Usa: abbiamo riaperto Hormuz; Iran, piano di Trump per liberare navi da Hormuz. Ira di Teheran. Giallo su fregata Usa colpita. Medio Oriente: 'Due navi militari Usa hanno attraversato Hormuz, schivati i raid iraniani'. Emirati: 'Attacchi dall'Iran'Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nel ... ansa.it Navi colpite nello Stretto: sì, no, forse. Tra Iran e Usa è guerra di propagandaMinacce a parte, siamo alla gara di annunci di imbarcazioni colpite di volta in volta smentiti dalle controparti. Idem il corridoio americano per l’attraversamento di Hormuz. Gli ayatollah: «Washingt ... editorialedomani.it Ucraina, guerra senza tregua: morti a Zaporizhzhia e Kramatorsk, scontro sul cessate il fuoco - facebook.com facebook Ucraina, guerra senza tregua: morti a Zaporizhzhia e Kramatorsk, scontro sul cessate il fuoco x.com