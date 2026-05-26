La scuola My Dance di Manfredonia ospiterà la tappa di Rumore Bim Festival

Domenica 31 maggio, la scuola di danza My Dance a Manfredonia ospiterà una tappa di Rumore Bim Festival. L’evento si terrà all’interno della struttura e coinvolgerà vari artisti e performer. La manifestazione prevede esibizioni e workshop aperti al pubblico. La partecipazione è rivolta a tutti, con ingresso gratuito. La scuola ha confermato la presenza di diverse attività legate alla cultura e all’arte performativa. La giornata si svolgerà dalle prime ore del mattino fino a sera.

Talenti di tutte le età pronti per l’edizione 2026 di Rumore Bim Festival, dedicato a Raffaella Carrà, il contest prodotto da Anteros Produzioni, che anche quest’anno si concluderà a Bellaria Igea Marina, città natale della showgirl. Giunto al quinto anno, il giro d’Italia che accoglie nel suo percorso in tutta la penisola, i migliori nelle varie categorie: canto, ballo, musical e recitazione. Con la direzione artistica di Carlo Morelli, per la Campania, Basilicata e Puglia, anche quest’anno il tour alla ricerca dei talenti si sposterà in tutto lo stivale. Il tour è ripartito con audizioni e casting come sempre del tutto gratuiti. Dopo le... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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