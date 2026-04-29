Roma ospiterà la tappa conclusiva del Giro d' Italia 2026 | È la vittoria della nostra città

Roma sarà il punto finale del Giro d’Italia 2026, con la conclusione prevista per domenica 31 maggio. La città ospiterà la tappa conclusiva dell’edizione numero 109 della corsa ciclistica, che per il quarto anno consecutivo termina nella capitale. L’arrivo è fissato al Circo Massimo, il punto di conclusione dell’evento sportivo più seguito del paese.

Domenica 31 maggio a Roma si concluderà l’edizione numero 109 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa per il quarto anno consecutivo (ottava volta nella storia) infatti avrà la sua ultima tappa nella Capitale con arrivo al Circo Massimo. Non era mai successo che la città ospitasse per 4 volte.🔗 Leggi su Romatoday.it

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