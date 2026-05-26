Un giovane editore piemontese ha avviato un progetto per promuovere la memoria delle piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è valorizzare le storie aziendali spesso non documentate. Falletta afferma che molte di queste narrazioni non vengono mai scritte, e il suo progetto si propone di cambiare questa situazione. Il progetto si concentra sulla raccolta e la diffusione di testimonianze di imprese di piccole dimensioni, con l’intento di rafforzare la comunicazione e la memoria storica del settore.

«L’Italia è un Paese costruito su storie che nessuno scrive». Esordisce così il giovane Davide Falletta, editore piemontese alla guida di un progetto che punta a scuotere le fondamenta della comunicazione d’impresa tradizionale. In un’epoca dominata dall’effimero digitale, Falletta lancia la “Rivoluzione del Fare”, un manifesto che è al contempo una dichiarazione di guerra all’oblio e un atto di riconoscimento per la media impresa italiana. Il problema è identitario. Mentre il dibattito pubblico è polarizzato da influencer e contenuti “usa e getta”, il cuore dell’economia nazionale – quello delle aziende familiari che celebrano anniversari decennali – rischia di restare nell’ombra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La scommessa di un giovane piemontese per salvare la memoria delle PMI

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