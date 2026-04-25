25 Aprile | la sfida dei docenti per salvare la memoria civile

Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani ha scritto un appello rivolto alle scuole in vista del 25 aprile. La richiesta invita gli istituti a partecipare a iniziative per ricordare la data, simbolo della resistenza e della liberazione. La giornata rappresenta un momento di confronto e riflessione sulla memoria civile, con focus sulla storia e sui valori fondamentali della Repubblica.

? Cosa sapere Il Coordinamento Nazionale Docenti Diritti Umani lancia un appello alle scuole per il 25 aprile.. Il piano di Romano Pesavento propone percorsi didattici per ricostruire la coscienza civile nazionale.. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, guidato da Romano Pesavento, ha lanciato un appello alle scuole affinché la ricorrenza del 25 aprile diventi uno strumento educativo per ricostruire l’unità nazionale e la consapevolezza democratica. Siamo a metà di questo sabato 25 aprile 2026 e, mentre le istituzioni e i politici si impegnano in una serie di interventi per discutere il senso della Liberazione, c’è chi guarda oltre la semplice retorica del momento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: la sfida dei docenti per salvare la memoria civile Notizie correlate La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Ginosa celebra il 25 aprile tra memoria e impegno civileTarantini Time QuotidianoUna giornata dedicata alla memoria e alla partecipazione collettiva. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta; City Nature Challenge – 25 Aprile; Cerimonia del 25 Aprile, l’Anpi sfida il sindaco di Maclodio; Fisco, economia e Stato sociale, le vere sfide del nostro 25 aprile. Turisti a Napoli: «Raddoppiati nel weekend del 25 aprile». La sfida è sui serviziNapoli regina del Vecchio Continente: il capoluogo partenopeo si situa sempre più vicino al centro dell’Europa nel 2026. Parliamo dei flussi turistici. A testimoniare il fenomeno ... ilmattino.it Cerimonia del 25 Aprile, l’Anpi «sfida» il sindaco di MaclodioÈ stata convocata un’altra commemorazione, il 26 aprile alle 10, aperta a «tutte le realtà che vogliano commemorare la Liberazione come previsto dalla legge» ... giornaledibrescia.it BUONGIORNO LINO BUONGIORNO E BUON 25 APRILE A TUTTO IL GRUPPO - facebook.com facebook