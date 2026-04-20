Durante la puntata di lunedì 20 aprile di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha rivelato in anticipo i dettagli del tabellone, lasciando senza parole la concorrente Samira. La trasmissione si è caratterizzata per un ritmo rapido e una sfida molto serrata tra i partecipanti. Il conduttore ha svelato alcune informazioni prima che il gioco si concludesse, creando un momento inaspettato nel corso della puntata.

È una puntata emozionante e adrenalinica quella di lunedì 20 aprile de La Ruota della Fortuna, in cui i concorrenti si danno una battaglia serratissima senza esclusione di colpi. Ma è soprattutto il padrone di casa Gerry Scotti a essere irrefrenabile. Fin troppo, visto che poco prima di una manche si lascia sfuggire qualcosa che non avrebbe dovuto dire e spoilera (almeno in parte) il nuovo tabellone. Per fortuna interviene Samira Lui, anche se un po’ in ritardo. Ecco cosa è successo nella nuova puntata del game show di Canale 5. Samira Lui, il look scatena l’ilarità di Gerry Scotti. Se l’ingresso di Gerry Scotti avviene sulle note di un brano dei Kiss, eseguito a regola d’arte dalla band del programma, i Fortuna Five, la co-conduttrice Samira Lui sceglie qualcosa di più iconico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira non fa in tempo a fermarlo: Gerry Scotti spoilera il tabellone

Notizie correlate

La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprendeLa puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi...

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti è sbrigativo: Samira in disparteMartedì 10 febbraio La Ruota della Fortuna è tornata nell’access prime time di Canale 5 con una puntata che, almeno in apertura, ha avuto un ritmo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Ilaria alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, puntata flop ma Gerry Scotti si consola con Samira Lui (e le medicine): Siamo pazzi; Stefania alla Ruota della Fortuna da Gerry Scotti, vince 63mila euro; La ruota della fortuna: La campionessa Ilaria alla Ruota delle Meraviglie Video.

La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Andrea da Limbiate?Il preserale di Canale 5 si conferma un terreno fertile per colpi di scena e nuovi talenti, capace di incollare allo schermo milioni di telespettatori ogni sera. Mentre il fortunato game show condotto ... tag24.it

La Ruota Della Fortuna, puntata 20 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneLa Ruota Della Fortuna 20 Aprile Gerry Scotti conduce un nuovo appuntamento: ecco quanto ha vinto e chi è questa sera il campione ... mondotv24.it

Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna domenica 19 aprile: 4,8 milioni contro 4,4. De Martino spiega la strategia a Fazio: “Ho trasformato il gioco, Herbert è tutto”. https://fanpa.ge/jPi3x - facebook.com facebook