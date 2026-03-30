Domenica 29 marzo, Gerry Scotti ha condotto un nuovo episodio de La Ruota della Fortuna, trasmesso come di consueto nel fine settimana. Durante la puntata, Scotti ha fatto una battuta rivolta a Can Yaman, commentando la sua presenza a Sanremo e paragonandola a uno sgombro. La trasmissione continua a essere un appuntamento stabile per molti italiani, offrendo momenti di intrattenimento e sorprese.

Anche domenica 29 marzo Gerry Scotti è entrato nelle case degli italiani con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: un appuntamento ormai irrinunciabile nel fine settimana, pronto a tenere compagnia agli spettatori con continui colpi di scena. La partita ha visto sfidare il campione in carica Calogero, dentista di Catania, Alessandro di Scandicci, esperto di sicurezza informatica, e Chiara da Milano, project manager. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il messaggio sulla pace. Come ogni sera Gerry Scotti è entrato in studio sulle note dei Fortuna Five, invitando tutti a ballare. Non senza dimenticare un bel messaggio: “ Buona domenica delle Palme! Avete preso l’ulivo? Mai come quest’anno ce n’è bisogno, noi abbiamo delle simbologie che poi ci dimentichiamo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti punzecchia Can Yaman: “A Sanremo sembrava uno sgombro”

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