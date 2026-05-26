La Rubierese affronterà lo Sporting Vado
La Rubierese sfiderà lo Sporting Vado nelle semifinali regionali dei playoff di Prima categoria. La squadra bolognese sarà il prossimo avversario nella fase decisiva del torneo. La partita vedrà tra i protagonisti il portiere Luca Maestroni. La sfida si giocherà in un match a eliminazione diretta, con la vincente che accederà alla finale per la promozione.
Avversario bolognese per la Rubierese (nella foto, il portiere Luca Maestroni) nelle semifinali regionali dei play-off di Prima categoria. Domenica (ore 16.30) la truppa di mister Iemmi attende al "Valeriani" lo Sporting Vado, giovanissimo club appenninico di Monzuno fondato nel 2019 e che sta bruciando le tappe. Per la terza volta in questi spareggi, i biancorossi potranno giocare fra le mura amiche grazie all’argento in campionato e ai ben 68 punti raccolti; nell’altra semifinale di fronte Fiorano e Reno Molinella. Nessun giocatore squalificato fra le fila della Rubierese che nelle ultime due uscite di play-off ha incassato soltanto due cartellini gialli; fedina pulita anche per lo Sporting Vado che nei quarti si è sbarazzato (3-0) del Fontanelice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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