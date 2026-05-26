Avversario bolognese per la Rubierese (nella foto, il portiere Luca Maestroni) nelle semifinali regionali dei play-off di Prima categoria. Domenica (ore 16.30) la truppa di mister Iemmi attende al "Valeriani" lo Sporting Vado, giovanissimo club appenninico di Monzuno fondato nel 2019 e che sta bruciando le tappe. Per la terza volta in questi spareggi, i biancorossi potranno giocare fra le mura amiche grazie all’argento in campionato e ai ben 68 punti raccolti; nell’altra semifinale di fronte Fiorano e Reno Molinella. Nessun giocatore squalificato fra le fila della Rubierese che nelle ultime due uscite di play-off ha incassato soltanto due cartellini gialli; fedina pulita anche per lo Sporting Vado che nei quarti si è sbarazzato (3-0) del Fontanelice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Rubierese affronterà lo Sporting Vado

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