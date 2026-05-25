La Rubierese batte lo Sporting Fiorenzuola 1-0 con rete di Razak al 66’. La formazione schierata include Maestroni, Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (sostituito da Afzaz al 79’), Iossa, Razak, Bovi e Vanacore. La vittoria avvicina la squadra alla promozione, mentre lo Sporting Fiorenzuola resta lontano dalla zona playoff. La partita si è giocata senza ulteriori cambiamenti significativi nei minuti finali.

RUBIERESE 1 SPORTING FIORENZUOLA 0 RUBIERESE: Maestroni, Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (79’ Afzaz), Iossa, Razak (66’ Gareri), Bovi, Vanacore. A disp.: Romani, Costi, Sciamanna, Pedroni, Bonacini, Goncalves, Dall’Aglio. All.: Iemmi. SPORTING FIORENZUOLA: Oliva, Shehu, Bozzarelli, Lo Nardo, Inghilterra, Dametti, Hathaway (80’ Gravaghi), Bonafè, Signaroldi, Bertè (80’ Rossi), Romeo. A disp.: Bussandri, Fahdy, Compaore, Binchi, Harunaj, Gravaghi, Concari, Rosi. All.: Cavanna. Arbitro: Stanzani di Bologna (Bella di Bo-Craparo di Pr). Reti: 85’ Gareri. Note: giornata assolata con caldo estivo; campo ottimo; spettatori 300 circa; ammoniti: Iossa e Dametti; rec. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gareri doma lo Sporting Fiorenzuola. Rubierese vicina alla Promozione

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