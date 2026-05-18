Esulta la Rubierese Un’inzuccata di Razak abbatte lo United Albinea

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la squadra ospite, grazie a un gol di Razak, che ha segnato di testa. La partita si è conclusa con la vittoria della Rubierese, che ha schierato in campo Maestroni, Matteo Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (sostituito al 90’ da Costi), Iossa, Gareri (entrato al 62’ al posto di Razak), Bovi e Vanacore. La squadra avversaria non è riuscita a segnare durante l’incontro.

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RUBIERESE 1 UNITED ALBINEA 0 RUBIERESE: Maestroni, Matteo Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (90’ Costi), Iossa, Gareri (62’ Razak), Bovi, Vanacore. A disp.: Romani, Afzaz, Sciamanna, Pedroni, Bonacini, Korolyk, Dall’Aglio. All.: Iemmi. UNITED ALBINEA: Nutricato, Muto (90’ Cattani), Berselli (74’ Bigliardi), Margini, Esposito, Minutolo, Iori (71’ Magnanini), Bertolani (86’ Parrello), Sica, Ferrante, Arcuri. A disp.: Pellicciari, Maggi, Giacomo Ferrari, Magnanini, Barbieri, Franceschetti. All.: Bonacini. Arbitro: Astorri di Piacenza (Papi e Frontera di Parma). Reti: 78’ Razak. Note: giornata variabile; campo ottimo; spettatori 500 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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