Esulta la Rubierese Un’inzuccata di Razak abbatte lo United Albinea
La squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la squadra ospite, grazie a un gol di Razak, che ha segnato di testa. La partita si è conclusa con la vittoria della Rubierese, che ha schierato in campo Maestroni, Matteo Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (sostituito al 90’ da Costi), Iossa, Gareri (entrato al 62’ al posto di Razak), Bovi e Vanacore. La squadra avversaria non è riuscita a segnare durante l’incontro.
RUBIERESE 1 UNITED ALBINEA 0 RUBIERESE: Maestroni, Matteo Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (90’ Costi), Iossa, Gareri (62’ Razak), Bovi, Vanacore. A disp.: Romani, Afzaz, Sciamanna, Pedroni, Bonacini, Korolyk, Dall’Aglio. All.: Iemmi. UNITED ALBINEA: Nutricato, Muto (90’ Cattani), Berselli (74’ Bigliardi), Margini, Esposito, Minutolo, Iori (71’ Magnanini), Bertolani (86’ Parrello), Sica, Ferrante, Arcuri. A disp.: Pellicciari, Maggi, Giacomo Ferrari, Magnanini, Barbieri, Franceschetti. All.: Bonacini. Arbitro: Astorri di Piacenza (Papi e Frontera di Parma). Reti: 78’ Razak. Note: giornata variabile; campo ottimo; spettatori 500 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Lo United Albinea passa ai supplementari. Si giocherà la Promozione con la RubiereseUn penalty dell’ex foggiano Ferrante (foto) firma blitz e pass finale play-off di Prima categoria per la matricola United Albinea.
Leggi anche: Castellarano, oggi è il giorno del riscatto. Rubierese-United Albinea, che derby!
Esulta la Rubierese. Un’inzuccata di Razak abbatte lo United AlbineaRUBIERESE: Maestroni, Matteo Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (90’ Costi), Iossa, Gareri (62’ Razak), Bovi, Vanacore. A disp.: Romani, Afzaz ... msn.com
Lo United Albinea passa ai supplementari. Si giocherà la Promozione con la RubiereseIn Seconda, Atletic Montagna e Virtus Mandrio accedono nella graduatoria con ottime chance di ripescaggio in Prima. . msn.com