Esulta la Rubierese Un’inzuccata di Razak abbatte lo United Albinea

La squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la squadra ospite, grazie a un gol di Razak, che ha segnato di testa. La partita si è conclusa con la vittoria della Rubierese, che ha schierato in campo Maestroni, Matteo Ferrari, Vena, Fontanesi, Caselli, Teggi, Faella (sostituito al 90’ da Costi), Iossa, Gareri (entrato al 62’ al posto di Razak), Bovi e Vanacore. La squadra avversaria non è riuscita a segnare durante l’incontro.

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