La deflagrazione del Real Madrid non può essere spiegata solo dal punto di vista tecnico-tattico. Infatti, il problema riconosciuto in questa squadra è proprio la mancanza di leader capaci di prendersi sulle spalle il gruppo. In soldoni, è mancato un ricambio generazionale dopo l’addio dei vari Modri? e Kroos. L’analisi del País sottolinea come abbia inciso anche l’assenza di Carvajal ultimo rappresentante di quell’epoca di giganti. Dopo il grave infortunio del 2024, non è riuscito più a trovare continuità. Anche la dirigenza ne è consapevole: “La dirigenza considera inoltre che il problema non sia solo tecnico o tattico, ma legato soprattutto al carattere dei giocatori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid non ha più gente da Real Madrid: Kroos, Modric

Arda Güler Real Madrid’de Kalacak M | Bakan Perez Soyunma Odasn Bast, Kovulacaklar Söyledi

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