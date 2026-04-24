Il Real Madrid ha annunciato i giocatori esclusi dalla lista per la partita contro il Betis. Tra questi, Tchouameni e Ceballos non sono stati inseriti tra i convocati. La rosa ufficiale per la trasferta include altri calciatori, mentre i due centrocampisti non sono stati inseriti nell’elenco delle scelte disponibili. La partita si giocherà nella giornata di domani, presso lo stadio avversario.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid ha ufficialmente comunicato la lista dei convocati per la sfida di venerdì contro il Real Betis. Questo incontro si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre, che puntano a consolidare le loro ambizioni in campionato. I Galacticos, reduci da un inizio di stagione promettente, dovranno fare a meno di due elementi chiave: Aurelien Tchouameni e Dani Ceballos. La notizia più rilevante è l’assenza di Aurelien Tchouameni, il giovane centrocampista francese che ha dimostrato un grande talento sin dal suo arrivo al club.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tchouameni e Ceballos esclusi dalla rosa del Real Madrid per la trasferta contro il Betis.

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