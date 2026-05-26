La Roma pianifica il futuro dopo Verona | Gasperini fissa la data del raduno estivo e la sede del ritiro

Dopo la partita di Verona, la Roma ha concluso la stagione e si prepara per l’estate. L’allenatore ha stabilito che il raduno della squadra si terrà il 13 luglio presso il centro sportivo di Trigoria. La squadra si ritroverà quindi in quella data per iniziare la preparazione estiva, con la sede del ritiro confermata nello stesso centro. Nessun ulteriore dettaglio sulla durata o le date del ritiro è stato comunicato.

La Roma ha ufficialmente dato il via alle vacanze estive dopo la sfida di Verona, ma l’allenatore Gian Piero Gasperini ha già tracciato l’agenda per la ripresa dei lavori fissando il raduno della squadra al centro sportivo di Trigoria per il prossimo 13 luglio. Come rivelato da un’indiscrezione pubblicata dal Corriere della Sera, il gruppo giallorosso è rientrato nella Capitale subito dopo il match disputato in Veneto e ha trascorso la notte all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Nella mattinata successiva, subito dopo aver consumato la colazione insieme al tecnico piemontese, i calciatori si sono salutati dando inizio al periodo di riposo, non prima di aver ricevuto le precise scadenze per l’inizio della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Almasri, la Camera vota il conflitto di attribuzioni per scudare anche Bartolozzi. Intanto il gip fissa la data del processoLa Camera dei Deputati ha votato a favore del conflitto di attribuzioni per proteggere anche un parlamentare coinvolto in un procedimento giudiziario.

Dentro la Roma - Il futuro in mano a Gasperini tra Champions e mercato. Friedkin a caccia del dsLa Roma ha deciso di cambiare allenatore, sostituendo Ranieri con Gasperini, e sta valutando il mercato per rafforzare la squadra.

Temi più discussi: Il teatro è VITA, la nuova stagione 26-27 del Teatro di Roma; Roma, Gasperini: Caos calendari? Non un esempio di grande programmazione; Roma, la rinascita del Majestic: il cinema diventa deluxe. Prezzo di ingresso e programmazione; Roma, D’Amico sempre più vicino: congelato il Milan. Gasp aspetta il nuovo ds.

La Roma pianifica il colpo Mason Greenwood: a inizio giugno la prima mossa ufficiale per l’inglese #ASRoma x.com

Cercando di non pianificare troppo—verifica di Bologna e Roma con gite giornaliere. reddit

Zelezny non ha spazio e in estate lascerà la Roma: possibile soluzione in prestitoLa Roma pianifica il futuro senza perdere di vista la crescita dei suoi giovani, soprattutto in ruoli dove la concorrenza è particolarmente elevata. Tra i pali, la presenza ormai consolidata di Mile ... tuttomercatoweb.com

Da Roma insistono: Gasperini vuole Manna. Ma il DS del Napoli pianifica 3 colpiGiovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è monitorato con attenzione della Roma per il ruolo di direttore sportivo in vista della prossima stagione. Lo sponsor principale del dirigente sarebbe G ... msn.com