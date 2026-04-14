Caso Almasri la Camera vota il conflitto di attribuzioni per scudare anche Bartolozzi Intanto il gip fissa la data del processo

La Camera dei Deputati ha votato a favore del conflitto di attribuzioni per proteggere anche un parlamentare coinvolto in un procedimento giudiziario. Contestualmente, il giudice per le indagini preliminari ha stabilito la data del processo. Molti osservatori avevano ritenuto difficile superare il livello di attenzione raggiunto dal voto sulla vicenda nota come “Ruby Rubacuori nipote di Mubarak”.

La maggioranza solleva conflitto di attribuzioni alla Consulta per scudare Bartolozzi. Che intanto chiede di tornare in ruolo In molti pensavano che le vette dell’ormai mitologico voto su “Ruby Rubacuori nipote di Mubarak” fossero inarrivabili. Ma ieri la maggioranza della Camera ha tentato di insidiare quel primato. Il centrodestra, infatti, ha votato compattamente per scudare l’ex capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, la magistrata (fresca di dimissioni da via Arenula dopo i referendum sulla Giustizia) Giusi Bartolozzi, accusata di false comunicazioni ai pubblici ministeri sul caso Almasri, il generale libico ricercato dalla Cpi, arrestato in Italia, liberato e rimpatriato con un volo di Stato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, la Camera vota il conflitto di attribuzioni per scudare anche Bartolozzi. Intanto il gip fissa la data del processo Caso Almasri, via libera alla richiesta di conflitto attribuzioni su Giusi Bartolozzi: si allontana il processoIl procedimento nei confronti di Giusi Bartolozzi si allontana, nonostante una data già fissata per l’inizio del processo il prossimo 17 settembre. Almasri, scudo anche per Bartolozzi: la Camera solleva conflitto di attribuzioni contro i pm per l’ex “zarina” di NordioDopo lo scudo ai ministri e al sottosegretario, arriva anche quello alla capo di gabinetto.