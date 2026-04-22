Roma operazione riscatto al Dall’Ara | fari puntati sulla difesa

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, con cinque gol subiti nelle due partite, la Roma si presenta al Dall’Ara per una partita di campionato. La squadra cerca di reagire alla sconfitta e di ottenere punti in una trasferta che si preannuncia impegnativa. L’attenzione si concentra sulla difesa, chiamata a migliorare dopo le difficoltà riscontrate in Europa. La sfida si svolge in un clima di attesa e tensione, con i tifosi pronti a sostenere la squadra.

Dopo l’amara eliminazione dall’ Europa League con 5 gol incassati nel doppio scontro, la Roma vola al Dall’Ara a caccia di riscatto. I primi a volersi rifare contro i rossoblù saranno soprattutto i componenti della difesa, reduce di una prestazione da dimenticare nel ritorno di coppa. Il ricordo di quella brutta serata è ancora vivo e stavolta nessuno in casa giallorossa vuole farlo riaffiorare in superficie. Per portare a casa la rivincita servirà in primis ritrovare quella solidità difensiva che aveva contraddistinto la squadra capitolina per gran parte della stagione ma che ha barcollato in alcuni momenti. Il Dall’Ara come banco di prova....🔗 Leggi su Sololaroma.it

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