L'operazione tra il club e il giocatore Malen è stata ufficializzata, con l'Aston Villa che chiede in cambio il trasferimento di Soulé. La trattativa si è conclusa con un accordo di 25 milioni di euro più bonus, e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. La qualificazione europea della squadra ha contribuito a far accelerare le trattative.

Donyell Malen è ufficialmente un giocatore della Roma. La sconfitta della Lazio in Coppa Italia ha infatti certificato la qualificazione dei giallorossi almeno in Europa League. E la partecipazione a uno dei due tornei europei più importanti era una delle clausole inserite per trasformare il diritto in obbligo di riscatto per l’olandese, oltre al 50% delle presenze (obiettivo raggiunto da tempo). All’Aston Villa andranno 25 milioni dopo i 2 per il prestito e il 10% della futura rivendita. Cadono quindi anche i residui dubbi riguardo il riscatto del bomber che si legherà alla Roma con un quadriennale da 4 milioni. Proprio l’Aston Villa nelle ultime ore ha intensificato il pressing per Soulé, che in questi giorni incontrerà la proprietà per studiare il futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Malen, il riscatto è ufficiale. L'Aston Villa in cambio vuole Soulé

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Malen Goal vs Young Boys | Aston Villa vs Young Boys Highlights

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