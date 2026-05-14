Ryan Friedkin, membro della famiglia proprietaria della società calcistica, è arrivato a Roma con largo anticipo rispetto alle date previste. La sua presenza nel capoluogo italiano ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. L’obiettivo principale sembra essere legato alle decisioni sul mercato e sui rinnovi contrattuali, in particolare riguardo a un giocatore chiave. Durante la visita, Friedkin incontrerà anche l’agente di un attaccante importante, alimentando le voci su possibili cambiamenti e strategie future.

2026-05-14 07:57:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – Ryan Friedkin è arrivato in anticipo. E forse già questo basta per capire quanto sia delicato e decisivo il momento della Roma. Nessuna attesa, nessun rinvio: il vicepresidente giallorosso è sbarcato nella Capitale prima del previsto (era atteso tra oggi e domani) per mettere mano al futuro del club. Per rifarlo, ridisegnarlo, correggerlo. Per trasformare una squadra che intravede la Champions ma che sa di essere soltanto all’inizio di una nuova fase progettuale. Trigoria si è svegliata con la presenza silenziosa ma ingombrante del figlio di Dan Friedkin. Ryan non si è mostrato troppo al Fulvio Bernardini, non ha cercato riflettori, non ha alimentato clamori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Ds, mercato e rinnovi: Ryan Friedkin sbarca a Roma per la rivoluzione. E incontrerà l’agente di Dybala

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato RomaAttenzione! Firma Imminente Colpo per Gasp!

Sullo stesso argomento

Calciomercato Roma, Ryan Friedkin sbarca in Italia: mercato, nuovo ds e rinnovi al centro del pianoDaffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il...

CdS – Mercato, nuovo ds e rinnovi: Ryan Friedkin arriva in Italia e prepara il piano per la Roma2026-05-03 10:05:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: ROMA – Certe storie, nel calcio, iniziano...

Ds, mercato e rinnovi: Ryan Friedkin sbarca a #Roma per la rivoluzione. E incontrerà l’agente di Dybala x.com