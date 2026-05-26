la robusta costituzione di benito mussolini e i consigli di italo balbo

Da oltre un secolo, le riviste statunitensi pubblicano rubriche con aneddoti su personaggi famosi, spesso creati da agenzie di gossip che forniscono materiali ai giornalisti. Questi contenuti includono storie sulla vita privata e sui comportamenti di celebrità, spesso senza verificare la loro accuratezza. La pratica si è consolidata come elemento ricorrente nel settore dell'intrattenimento, offrendo ai lettori racconti leggeri e talvolta inventati.

Da più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono materiali ai columnist di gossip faceti. Nel caso sentiste il bisogno di ritrovare un po’ di buonumore in questi tempi cupi del cazzo con aneddoti gustosi redatti alla maniera americana, eccovi serviti. Negli anni ’50 e ’60 Giulio Scarnicci e Renzo Tarabusi scrivevano in coppia riviste, programmi tv e film per i più rinomati comici dell’epoca. Il loro umorismo all’inglese era particolarmente adatto a interpreti come Tognazzi, Vianello, Chiari, Rascel e Dapporto. Un bell’esempio è questa scenetta tratta dal varietà Rai Un due tre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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