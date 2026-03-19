Quattrocento studenti di Cascina hanno partecipato a una lezione speciale nella sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro, dedicata alla Costituzione italiana, all’Inno di Mameli e al Tricolore. L’evento si è svolto questa mattina e ha coinvolto i giovani in un approfondimento su simboli e principi fondamentali della Repubblica. La mattinata ha previsto interventi e momenti di discussione sul valore della Costituzione.

Cascina (PI), 19 marzo 2026 – La sala “Dario Fo - Franca Rame” della Città del Teatro ha ospitato una mattinata speciale dedicata alla Costituzione, all’Inno di Mameli e al Tricolore. Presenti in platea quattrocento studenti delle scuole medie del territorio: Falcone di Cascina, Borsellino di Navacchio e De André di San Frediano. L’occasione è stata la messa in scena di una conferenza-spettacolo articolata in due momenti: “Di sana e robusta Costituzione”, scritta e interpretata da Ferdinando De Blasio di Palizzi, e “Un inno tosto assai” di Michele D’Andrea, un format che unisce storia, musica, teatro ed educazione civica. L’iniziativa è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Di sana e robusta Costituzione”: lezione speciale per 400 studenti cascinesi

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