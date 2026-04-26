A Predappio, oggi, meno di duecento persone hanno partecipato alle cerimonie in ricordo di Benito Mussolini, morto 81 anni fa. Circa 130 persone hanno sfilato lungo un corteo, mentre una cinquantina si sono radunate nel piazzale davanti al cimitero. La commemorazione si è svolta senza incidenti, con la partecipazione di cittadini e simpatizzanti presenti in modo pacifico.

Predappio, 26 aprile 2026 - Circa 130 persone lungo il corteo, un'altra cinquantina nel piazzale antistante il cimitero: in totale, meno di duecento persone hanno commemorato la morte di Benito Mussolini, 81 anni fa. Il corteo s'è svolto in assoluto silenzio, con la tradizionale lunga bandiera tricolore al centro. Non c'era Roberto Fiore: il segretario nazionale di Forza Nuova è tornato a Roma dopo il convegno delle polemiche svolto sabato, nel giorno della Liberazione. Erano invece coinvolti alcuni esponenti di Forza Nuova. Come accade da qualche anno, le pronipoti Orsola e Vittoria Mussolini hanno "consigliato" di "non fare il saluto romano": alla fine sono state una decina le braccia tese, una percentuale ridotta rispetto al numero dei partecipanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Predappio, in meno di 200 per commemorare la morte di Benito Mussolini

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