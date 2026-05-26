Dopo lo scrutinio completo, Simone Venturini è stato confermato come sindaco di Venezia con il 51,03% dei voti. La sua candidatura, sostenuta dal centrodestra, ha ottenuto 56.000 preferenze. Nessun altro candidato ha superato la soglia del 50%, rendendo la sua vittoria definitiva. I risultati sono stati comunicati ufficialmente al termine della fase di voto.

A scrutini terminati, Simone Venturini, candidato del centrodestra è eletto sindaco di Venezia con il 51,03% delle preferenze e un totale di 56.344 voti. Dietro di lui Andrea Martella, candidato del centrosinistra Andrea Martella, con il 39,21% delle preferenze e 43.294 voti. Michele Boldrini è terzo con il 3,44% di preferenze e 3.795 voti. Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 260526 07:50 Fine diretta: 260526 23:00 07:56 260526 Donzelli(FdI): "Realtà diversa dai salotti di sinistra" “Queste elezioni hanno già detto tantissimo. E il ‘messaggio’ che secondo Elly Schlein doveva arrivare a Giorgia Meloni è arrivato forte e chiaro”. Lo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Comunali 2026, i dati definitivi: a Venezia Venturini sindaco con il 51,03%

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