Il professor James Alan Robinson, vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel 2024, è stato ospite ieri alla Giornata della ricerca in ateneo. Durante l’evento, ha affermato che la ricchezza si trova nelle relazioni tra le persone. Robinson, docente dell’University of Chicago, ha sottolineato come i legami sociali siano fondamentali e contribuiscano a creare valore e benessere. La sua presenza ha attirato l’attenzione di studenti e ricercatori presenti all’iniziativa.

Ospite ieri della Giornata della ricerca in ateneo il professor James Alan Robinson, docente University of Chicago e vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel 2024. Lo stesso economista e politologo britannico questa mattina (alle 11) terrà una lectio – dal titolo ’Why I’m not a monetarist’ – in occasione della nona Hanh lecture del Dipartimento di Economia Politica e Statistica presso il polo di San Francesco. ’ Wealth in people ’ invece è stato il tema dell’intervento di ieri in Rettorato: ’la ricchiezza nelle persone’ ovvero il modello delle relazioni umane proprie dei clan africani da cui possiamo imparare. Una ricchezza intangibile fatta di rapporti e relazioni e non di patrimoni monetari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La ricchezza è nelle relazioni fra le persone"

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La Falsa Ricchezza dei Networkers

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