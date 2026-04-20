Piano d’azione triennale così Meloni puntella le relazioni fra Roma e Nairobi

Il governo ha annunciato un piano d’azione triennale inserito nel quadro del piano Mattei, con l’obiettivo di rafforzare le collaborazioni tra Italia e Kenya su diversi settori. La strategia mira a coordinare gli interventi e a sviluppare le relazioni tra i due paesi, coinvolgendo vari ambiti della cooperazione internazionale. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di impegni ufficiali per consolidare i rapporti bilaterali.

Un piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e Kenya. La visita a Palazzo Chigi del presidente del Kenya, William Ruto, come occasione per riaffermare il livello di eccellenza che hanno raggiunto le relazioni tra i due Paesi. Giorgia Meloni lo ribadisce più volte, anche quando mette l’accento sua aree strategiche assolutamente peculiari come spazio, difesa, AI, agricoltura, formazione. Segno che Nairobi (così come le altre capitali coinvolte dal piano) guarda a Roma con occhi diversi e Roma ne valuta i progressi, come sull’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Piano d’azione triennale, così Meloni puntella le relazioni fra Roma e Nairobi Notizie correlate Piano d’azione triennale, così Meloni puntella le relazioni fra Roma e MalindiUn piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e... Italia-Africa, Meloni: «Con il Piano Mattei una nuova pagina delle nostre relazioni»«Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piano di Azione: non rimanga solo sulla carta; Tajani in Cina per colloqui su Medio Oriente ed export; È stata pubblicata la dodicesima Relazione al Parlamento sull’attuazione della Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro e persone con disabilità; Tajani: Noi alleati degli Usa ma l’interesse nazionale va difeso con dignità. Piano d’azione triennale, così Meloni puntella le relazioni fra Roma e MalindiUn piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e Kenya. La visita a Palazzo Chigi del presidente ... formiche.net Italia-Kenya: Meloni vede Ruto, 'Adottiamo un piano di azione triennale'Nairobi ha un ruolo chiave nel Piano Mattei (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Abbiamo deciso di mettere a sistema tutti i punti della nostra cooperazione e di adottare oggi, con questa ... ilsole24ore.com Un piano da un miliardo di euro per due #ospedali simbolo della costa toscana: la Regione punta a completare il nuovo polo di #Cisanello a #Pisa e a realizzare il nuovo ospedale di #Livorno, facendo leva in gran parte sui finanziamenti dell’Inail per superare facebook Nei Paesi Bassi è scattato il piano nazionale per la crisi energetica alimentata dalla crisi in Medio Oriente. È la prima volta che viene attivato dalla sua introduzione dopo lo shock della guerra in Ucraina. La fase uno - riferiscono i media olandesi - non ha ef x.com