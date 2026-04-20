Piano d’azione triennale così Meloni puntella le relazioni fra Roma e Malindi

Da formiche.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha presentato un piano d’azione triennale inserito nel quadro del piano Mattei, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Kenya. La strategia mira a coordinare le attività di cooperazione su diversi fronti, coinvolgendo vari settori e istituzioni. La proposta si inserisce in un percorso di dialogo che coinvolge le autorità dei due paesi, con l’intento di consolidare le relazioni bilaterali nel corso dei prossimi tre anni.

Un piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e Kenya. La visita a Palazzo Chigi del presidente del Kenya, William Ruto, come occasione per riaffermare il livello di eccellenza che hanno raggiunto le relazioni tra i due Paesi. Giorgia Meloni lo ribadisce più volte, anche quando mette l’accento sua aree strategiche assolutamente peculiari come spazio, difesa, AI, agricoltura, formazione. Segno che Nairobi (così come le altre capitali coinvolte dal piano) guarda a Roma con occhi diversi e Roma ne valuta i progressi, come sull’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Formiche.net

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