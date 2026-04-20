Piano d’azione triennale così Meloni puntella le relazioni fra Roma e Malindi

Il governo ha presentato un piano d’azione triennale inserito nel quadro del piano Mattei, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Kenya. La strategia mira a coordinare le attività di cooperazione su diversi fronti, coinvolgendo vari settori e istituzioni. La proposta si inserisce in un percorso di dialogo che coinvolge le autorità dei due paesi, con l’intento di consolidare le relazioni bilaterali nel corso dei prossimi tre anni.

Un piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e Kenya. La visita a Palazzo Chigi del presidente del Kenya, William Ruto, come occasione per riaffermare il livello di eccellenza che hanno raggiunto le relazioni tra i due Paesi. Giorgia Meloni lo ribadisce più volte, anche quando mette l’accento sua aree strategiche assolutamente peculiari come spazio, difesa, AI, agricoltura, formazione. Segno che Nairobi (così come le altre capitali coinvolte dal piano) guarda a Roma con occhi diversi e Roma ne valuta i progressi, come sull’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Piano d’azione triennale, così Meloni puntella le relazioni fra Roma e Malindi Notizie correlate Piano Mattei per l’Africa: a Malindi inaugurato il reparto maternità finanziato dall’ItaliaL’’iniziativa, alla presenza del ministro Anna Maria Bernini, rientra nel quadro della cooperazione bilaterale e del Piano Mattei per l’Africa Un... Italia-Africa, Meloni: «Con il Piano Mattei una nuova pagina delle nostre relazioni»«Abbiamo fatto crescere il Piano Mattei così tanto che oggi non è più visto come una strategia italiana, ma come una sinergia di respiro... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Piano di Azione: non rimanga solo sulla carta; Tajani in Cina per colloqui su Medio Oriente ed export; È stata pubblicata la dodicesima Relazione al Parlamento sull’attuazione della Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro e persone con disabilità; Tajani: Noi alleati degli Usa ma l’interesse nazionale va difeso con dignità. Piano d’azione triennale, così Meloni puntella le relazioni fra Roma e MalindiUn piano d’azione triennale, incorniciato nella programmazione del piano Mattei, per mettere a sistema tutti i fronti della cooperazione tra Italia e Kenya. La visita a Palazzo Chigi del presidente ... formiche.net Meloni vede presidente Ruto: piano azione triennale Italia-KenyaRoma, 20 apr. (askanews) - Le nostre relazioni sono 'eccellenti da ogni punto di vista' e con questa visita 'abbiamo deciso di mettere a ... notizie.tiscali.it Un piano da un miliardo di euro per due #ospedali simbolo della costa toscana: la Regione punta a completare il nuovo polo di #Cisanello a #Pisa e a realizzare il nuovo ospedale di #Livorno, facendo leva in gran parte sui finanziamenti dell’Inail per superare - facebook.com facebook Nei Paesi Bassi è scattato il piano nazionale per la crisi energetica alimentata dalla crisi in Medio Oriente. È la prima volta che viene attivato dalla sua introduzione dopo lo shock della guerra in Ucraina. La fase uno - riferiscono i media olandesi - non ha ef x.com