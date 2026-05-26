La Repubblica delle mazzette | Bisbiglia e Grasso presentano il libro sulla nuova Tangentopoli italiana

“La vicenda di Toti è come se fosse stata cancellata “. Così Marco Grasso, ai Giardini Luzzati di Genova, presenta insieme a Vincenzo Bisbiglia “La Repubblica delle mazzette”, il libro PaperFirst sulla nuova Tangentopoli italiana. Si parte dalla Liguria: l’inchiesta del 2024 che ha travolto il sistema dell’ex governatore Giovanni Toti, chiusa con un patteggiamento, e una regione che, secondo Grasso, “ha fatto pochi conti con quello che è accaduto”. Gli autori mettono in relazione casi diversi, da Venezia a Bari, da Roma a Milano. La mazzetta non sparisce. A volte, racconta Bisbiglia, si trova ancora “coi soldi in buste termosaldate, come fanno i narcotrafficanti “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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